Governo e professores voltam às negociações

As negociações entre Governo e sindicatos para a recuperação do tempo de serviço dos professores iniciam-se formalmente esta sexta-feira, tendo o Ministério da Educação convocado reuniões com as 12 estruturas representativas dos docentes.

As reuniões no Ministério da Educação, Ciência e Inovação, em Lisboa, iniciam-se às 8h30 com a Federação Nacional dos Professores (Fenprof), prosseguem às 10h15 com a Federação Nacional da Educação (FNE) e terminam entre as 12h00 e as 13h30 com ASPL, FENEI, FEPECI, Pró-Ordem, SEPLEU, SIPE, SIPPEB, SNPL, SPLIU e Stop.



Segundo uma nota do ministério, o processo negocial visa também "outras medidas de valorização da carreira" docente.



A proposta do Governo prevê começar a devolução este ano com 20% do valor e os restantes 80% nos próximos quatro anos da legislatura.



Os vários sindicatos apresentaram fórmulas muito diferentes para a reposição do tempo de serviço.



A maioria defende uma recuperação em três anos (33% por ano), mas também houve quem propusesse 60% nos dois primeiros anos e 40% nos dois últimos, ou então 25% ao ano.