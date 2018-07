Governo e Protecção Civil à espera das altas temperaturas

O calor chega esta semana e com valores muito acima dos habituais - temperaturas que vão ultrapassar os 40 graus, vento e níveis de humidade muito baixos.



Todo o interior do Continente está em alerta especial. A Protecção Civil garante que um ano depois o país está capaz de combater melhor os incêndios.



Tendo em conta as previsões do brusco aumento de temperatura para esta semana, Proteção Civil, Direção-Geral da Saúde e Meteorologia estiveram juntos numa conferência de imprensa para alertar para a situação.



Nos próximos dias o risco de incêndio é muito elevado. É no interior do país que as condições são mais desfavoráveis.



O Governo realça, por outro lado, que nunca Portugal teve um dispositivo de combate aos incêndios tão grande: 55 meios aéreos disponíveis no Continente e um na Madeira. Perante a onda de calor a caminho, os dois aviões que estavam na ajuda ao combate aos incêndios na Suécia vão regressar.



Quinta-feira é o dia mais quente. A Proteção Civil reforçou as ações de monitorização da floresta e há bombeiros pré-posicionados, numa semana de muito calor, onde se prevêem temperaturas que no interior podem chegar aos 45 graus.