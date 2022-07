Governo e sindicatos dos médicos retomam negociações

Na última reunião, que decorreu em 13 de julho, o Sindicato Independente dos Médicos (SIM) e a Federação Nacional dos Médicos (FNAM) avançaram com uma contraproposta ao protocolo negocial apresentado pelo Ministério da Saúde para que a grelha salarial desses profissionais fosse incluída nas negociações.Perante isso, a reunião foi suspensa e será retomada hoje, com o secretário-geral do SIM a adiantar à agência Lusa que espera que agora o “protocolo chegue a bom porto” para que seja possível, na prática, dar início às negociações.Após a última reunião entre as duas partes, a FNAM admitiu avançar para a greve se não for incluída a revisão das carreiras médicas e tabela salarial no protocolo negocial já no encontro de hoje com o Ministério da Saúde.A estrutura sindical, que reuniu o seu Conselho Nacional, entende que o “Governo pretende negociar apenas medidas isoladas”, as quais “não têm tradução concreta numa melhoria real das condições de trabalho, nem numa remuneração justa e digna” dos médicos do SNS.