Governo elogia metas ambientais, mas ambientalistas são mais céticos

Neste Dia Mundial do Ambiente, o governante diz à Antena 1 que é possível ter a economia a crescer, com opções mais amigas do ambiente.Já menos optimista, está a Associação Ambientalista Zero.Francisco Ferreira diz que há muito caminho pela frente, para que Portugal se torne um país mais sustentável.A Zero alerta que Portugal ainda está longe de cumprir a legislação ambiental em várias matérias - como é o caso da qualidade do ar e também do ruído.Já a Associação Ambientalista Quercus defende neste Dia Mundial do Ambiente que a maior parcela das verbas destinadas aos fogos florestais seja investida na vigilância e na prevenção.