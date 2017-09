Governo esconde-se atrás de pareceres, acusa bastonária dos enfermeiros

A Administração de Saúde diz ainda que os enfermeiros não podem suspender a inscrição na Ordem como especialistas.



Apenas poderão suspender na íntegra a atividade como enfermeiros. O organismo acrescenta que já pediu um novo parecer sobre este assunto.



À Antena 1, a bastonária da Ordem dos Enfermeiros acusou o governo de se estar a esconder atrás de pareceres.



Na TSF, Ana Rita Cavaco lembra ainda que as administrações dos hospitais cometem todos os dias ilegalidades.



Por isso diz que o Governo não tem moral para acusar os enfermeiros.



A greve dos Enfermeiros está marcada para a próxima semana. Começa na segunda e termina na sexta-feira.



Mas a secretaria de Estado do Emprego diz que o pré-aviso não foi entregue dentro do prazo legal, ou seja, com 10 dias úteis de antecedência.



Por isso, considera a greve ilegal. Os sindicatos contestam e dizem que o prazo foi cumprido.