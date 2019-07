Governo está preparado caso avance a greve dos motoristas

O ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social volta a apelar aos sindicatos e aos patrões para que encontrem soluções de forma a não penalizar a economia do país e, acima de tudo, o bem estar das pessoas.





No entanto, o Governo "estará preparado para o que vier a acontecer e respeitará as decisões que as partes tomarem, (...) mas também utilizará todos os instrumentos que o Estado democrático tem ao seu dispor para salvaguardar interesses (...) maiores do país", garante Vieira da Silva.





"Acho que os portugueses e portuguesas não compreenderiam que entrássemos numa zona de conflito com consequências complexas porque ainda não se atingiu um entendimento acerca do que se vai passar daqui a dois anos. Julgo que isso seria incompreensível", concluiu.











Vieira da Silva, disse esta quarta-feira que "não perdeu as esperanças no esforço de conversação" com os representantes dos camionistas.