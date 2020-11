Governo estuda divisão dos concelhos em três níveis de risco

O Governo está a ponderar dividir em três níveis de risco, os concelhos com maior número de casos. Os que registem mais de 960 casos por 100 mil habitantes, enquadram-se no nível mais elevado. Encontram-se nesta situação atualmente em Portugal, 28 concelhos, sobretudo no Norte do país.