Governo fala em Verão difícil em termos de incêndios

O Governo acredita que este Verão vai ser ainda mais difícil em termos de incêndios do que no ano passado. A ministra da Coesão Territorial afirmou que Portugal tem um problema grave com os terrenos de donos desconhecidos, dizendo que isso dificulta muito a limpeza desses terrenos.