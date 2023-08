Governo garante estar tudo a postos para segurança em Fátima

De acordo com o governante, na segurança ao Santuário de Fátima estão envolvidos mais de dois mil elementos da Guarda Nacional Republicana (GNR), de diferentes valências.

A operação conta ainda com mais de 250 elementos dos serviços de Proteção Civil.

O ministro José Luís Carneiro, que falou hoje aos jornalistas no final de uma reunião com os responsáveis pela segurança do Santuário, afirmou ainda que são esperadas cerca de meio milhão de pessoas em Fátima, durante o fim de semana.

O Papa Francisco vai estar hoje de manhã no Santuário de Fátima, onde rezará com jovens, regressando depois a Lisboa para, à noite, iniciar a vigília da Jornada Mundial da Juventude (JMJ).

Francisco está em Lisboa desde quarta-feira para presidir à JMJ, considerado o maior evento da Igreja Católica, mas vai hoje passar algumas horas em Fátima, no santuário que visitou pela primeira vez em 2017.