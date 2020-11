Governo garante existência de 800 mil vacinas para a gripe em stock

“À data de 3 de novembro foram entregues ao Serviço Nacional de Saúde 1,8 milhões de vacinas”, adiantou a ministra, em audição parlamentar, acrescentando que “estão em entrega 270 mil vacinas na semana 30 de novembro a 6 de dezembro, uma data que poderá ser antecipada”., assegurou a governante.Questionada pelo PSD sobre a existência de "milhões de portugueses de norte a sul do país em listas de espera" para a vacina da gripe,, e que avançou com a antecipação do programa de vacinação."Do milhão de portugueses que foram vacinados, 770 mil foram com doses registadas como administradas e 260 mil com doses entregues para administração em instituições diversas", explicou a ministra, vincando que além da disponibilização de 200 mil doses às farmácias de venda ao público, estes estabelecimentos "terão adquirido 500 mil vacinas".Marta Temido reiterou também quee que "os portugueses em risco e com critério para administração da vacina terão acesso", mas não deixou de assinalar as "quantidades limitadas" disponíveis no mercado mundial.

Contratação de 287 médicos permite a 341 mil pessoas terem médico de família

Ainda em audição parlamentar, a ministra da Saúde adiantou queMarta Temido destacou também a abertura de 1.385 postos de trabalho para a carreira médica, que já permitiram a celebração de 287 contratos com especialistas de medicina geral e familiar.Realçou aindacom a previsão de um regime excecional de contratação a termo e a posterior possibilidade de conversão de 2.999 desses vínculos em contratos sem termo" e o investimento na aquisição de medicamentos e de vacinas para a Covid-19 que representam uma despesa estimada de cerca de 155 milhões de euros.Temido salientou "a capacidade de resiliência que o SNS tem tido" e o facto de, em setembro, "os níveis de atividade assistencial já estarem alinhados com os primeiros meses do ano e de se ter conseguido recuperar seis mil cirurgias e 12 mil consultas em atividade adicional".

OE2021 acontece “no momento mais difícil” da história do SNS

Na audição conjunta da Comissão da Saúde e da Comissão de Orçamento e Finanças, a governante admitiu que"Passaram 245 dias desde que o primeiro caso de infeção por SARS-Cov-2 foi diagnosticado em Portugal e não sabemos ainda quando existirá uma vacina ou tratamento eficazes para a Covid-19", disse."É neste difícil contexto que somos chamados a preparar o Orçamento do Estado para 2021, protegendo os mais frágeis, porque é isso o Estado social, porque é isso a cobertura universal em saúde".Marta Temido lembrou queou 805 milhões de euros face ao orçamento suplementar, sendo que destes 468 milhões de euros são aumento da receita de impostos."Este é o quadro financeiro no qual desenvolveremos dois eixos de ação relativamente aos quais é necessário continuar a prosseguir o melhor equilíbrio possível: o da resposta à pandemia da Covid-19 e o da resposta às demais necessidades assistenciais da população. O da resposta à emergência e o da resposta a tudo o resto", sublinhou.Segundo Marta Temido, a criação de uma reserva estratégica de medicamentos, dispositivos médicos e equipamentos de proteção individual que nos primeiros meses da pandemia garantiu a disponibilidade destes artigos ao SNS e a outras áreas governamentais, tendo recebido até à data cerca de um milhão de batas, 1,4 milhões de fatos de proteção integral, 1,7 milhões de toucas, 20 milhões de luvas, 58 milhões de máscaras tipo 2, 13 milhões de respiradores e FFP2 e FFP3.Neste momento,num valor financeiro que situa em cerca de 150 milhões de euros.

c/ Lusa