Governo garante máxima transparência do PRR

”, afirma o ministério liderado por Nelson de Souza, em comunicado.A nota do gabinete ministerial surge depois de o semanário Expresso ter noticiado, na sexta-feira, que a versão pública do PRR não contém detalhes das reformas com que o primeiro-ministro se comprometeu com Bruxelas até 2026. Logo nesse dia, o gabinete do primeiro-ministro afirmou que toda a informação consta do documento divulgado.Segundo refere agora o Ministério do Planeamento,”.”, realça o gabinete de Nelson de Souza.”, continua,”.O gabinete indica, no entanto, que não foram divulgados os ficheiros que, “ao demonstrar as evidências da razoabilidade e plausibilidade dos custos, contêm informação sujeita a sigilo, não sendo legalmente possível a sua publicação”.“Os documentos estão disponíveis no portal Mais Transparência e constituem a versão submetida por Portugal à Comissão Europeia em 22 de abril, pelo que podem ainda sofrer ajustes de conteúdo até à sua aprovação formal”, diz o Ministério do Planeamento.





PSD e CDS-PP querem mais







O PSD pediu ao primeiro-ministro, António Costa, que divulgue a versão final do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR), depois de notícias sobre “duas versões” do documento, “uma para consumo interno e outra para consumo externo”.“Esta atitude revela que o Governo esconde, para proveito próprio ou para manobras oportunistas, a verdade sobre as questões essenciais”, lê-se num comunicado do grupo parlamentar do PSD.Na pergunta enviada ao chefe do Governo, o PSD quer saber “como justifica a ocultação aos portugueses e à Assembleia da República da versão final do PRR entregue à Comissão Europeia” e quais as “reformas estruturais e com que calendários e com que metas o Governo socialista comprometeu Portugal e os portugueses junto da Comissão Europeia”.

Já o presidente do CDS-PP, Francisco Rodrigues dos Santos, acusou no sábado o Governo de “falta de transparência” por não revelar as contrapartidas assumidas com Bruxelas para beneficiar de 16 mil milhões de euros a fundo perdido do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).