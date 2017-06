Partilhar o artigo Governo garante que todos os concelhos afetados vão ter apoios do Estado Imprimir o artigo Governo garante que todos os concelhos afetados vão ter apoios do Estado Enviar por email o artigo Governo garante que todos os concelhos afetados vão ter apoios do Estado Aumentar a fonte do artigo Governo garante que todos os concelhos afetados vão ter apoios do Estado Diminuir a fonte do artigo Governo garante que todos os concelhos afetados vão ter apoios do Estado Ouvir o artigo Governo garante que todos os concelhos afetados vão ter apoios do Estado