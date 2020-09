Governo garante que transportes públicos voltam a oferta pré-pandemia

Foto: Pedro A. Pina - RTP

O ministro do Ambiente confirma que a oferta de transportes públicos vai voltar a ser a que era antes da pandemia já a partir da próxima semana. João Matos Fernandes explica que a decisão foi tomada para responder a um eventual aumento de passageiros com o regresso dos alunos às escolas.