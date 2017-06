Partilhar o artigo Governo gasta 400 ME para retirar amianto de 4.200 edifícios com apoio do BEI Imprimir o artigo Governo gasta 400 ME para retirar amianto de 4.200 edifícios com apoio do BEI Enviar por email o artigo Governo gasta 400 ME para retirar amianto de 4.200 edifícios com apoio do BEI Aumentar a fonte do artigo Governo gasta 400 ME para retirar amianto de 4.200 edifícios com apoio do BEI Diminuir a fonte do artigo Governo gasta 400 ME para retirar amianto de 4.200 edifícios com apoio do BEI Ouvir o artigo Governo gasta 400 ME para retirar amianto de 4.200 edifícios com apoio do BEI

Tópicos:

BEI, Planeamento,