Governo identifica bancos que negam empréstimos a estudantes

Em causa está o acesso à linha de crédito especial financiada por fundos europeus, que tem o Estado como fiador.



Ouvido esta manhã na Antena 1, o ministro da Ciência, Manuel Heitor, refere que os casos dados a conhecer pelo jornal Público são pontuais e lembra que não é isso que diz o regulamento, por isso já estão a ser identificadas as situações em que os alunos veem os empréstimos recusados.



Este sistema de crédito foi interrompido em 2015, mas voltou a ser retomado no início deste ano.



Nos primeiros seis meses do ano, mais de 500 alunos recorreram a esta linha de crédito para concluir os estudos.