Governo junta ministros e especialistas para discutir ação climática

Funciona como uma espécie de pontapé de saída da presidência portuguesa da União Europeia, no primeiro semestre do próximo ano.



O governo e os especialistas discutem os desafios climáticos numa era de pandemia e numa altura em que Portugal prepara um plano de recuperação económica para a próxima década.



Os sectores do mar, agricultura, ambiente e indústria procuram soluções com vista à neutralidade carbónica e à competitividade através das energias limpas.



Particularmente, o hidrogénio verde, sector onde Portugal, garante o Governo, está na dianteira na Europa.