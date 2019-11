Governo lamenta morte de militar da GNR em acidente em Paços de Ferreira

"Em nome do Governo, manifesto profundo pesar pela morte do Cabo Jorge Gomes, que cumpria o seu dever numa patrulha do Destacamento de Trânsito da GNR do Porto", é referido numa nota recebida pela agência Lusa do Ministério da Administração Interna (MAI).

Eduardo Cabrita transmitiu também na nota "um voto de solidariedade aos familiares, amigos e a todos os militares da Guarda Nacional Republicana".

O despiste de uma viatura no domingo, cerca das 16h00, na A42 - Autoestrada do Grande Porto, em Arreigadas, Paços de Ferreira, no distrito do Porto, provocou dois mortos, um dos quais o militar da GNR, três feridos graves e um ligeiro, disse à Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

Segundo a mesma fonte, a viatura que se despistou abalroou um veículo ligeiro e um reboque e o militar da GNR que morreu terá sido atropelado quando prestava assistência a um outro acidente ocorrido pouco tempo antes no local.

A outra vítima mortal será a condutora da viatura que se despistou.