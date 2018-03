Governo lança concurso urgente para aluguer de meios aéreos de combate a incêndios

RTP01 Mar, 2018, 17:39 / atualizado em 01 Mar, 2018, 17:49 | País

As declarações aos jornalistas de Eduardo Cabrita foram feitas durante uma visita à Autoridade Nacional de Proteção Civil, no âmbito do Dia da Proteção Civil, que se assinala esta quinta-feira.



A explicação do governante surge depois de o Conselho de Ministros ter autorizado a realização de despesa, por parte da ANPC, para a contratação de meios aéreos de combate aos incêndios florestais para o período de 2018-2020, num montante total de 48.888.667 euros.



Esta autorização de despesa surge após o concurso público internacional lançado pelo Governo no final do ano passado para aluguer de 50 meios aéreos de combate a incêndios ter permitido apenas a contratação de dez helicópteros, ficando os restantes desertos.



"Ajustando as necessidades de alguns lotes por ter havido decisão do júri de não consideração das candidaturas apresentadas, fazemos agora por concurso urgente que a lei prevê que possa decorrer de um prazo de 15 dias", disse Eduardo Cabrita.



Eduardo Cabrita recordou que o Executivo já adjudicou dez meios aéreos que estarão disponíveis todo o ano. Seguem agora estes concursos para aquisição de meios aéreos de combate aos incêndios. O Governo pretende ter um sistema com cerca de 50 meios aéreos.

"Todo o tipo de riscos"

No fim da visita à ANPC, o ministro da Administração Interna sublinhou que o país está a preparar-se para “todo o tipo de riscos”, nomeadamente os que estão relacionados com os incêndios. Eduardo Cabrita considera que a sociedade está hoje “totalmente mobilizada para a sensibilização, limpeza e prevenção de incêndios florestais”.



O ministro da Administração Interna referiu que quer “uma Proteção Civil que faça mais prevenção para melhor estar preparada para o combate, que reforce a profissionalização do sistema”.



c/ Lusa

Eduardo Cabrita insistiu ainda que é preciso mais especialização para que as autoridades estejam preparadas para todos os tipos de catástrofes como secas, inundações, incêndios mas também epidemias, riscos industriais e químicos e sismos.“Uma Proteção Civil de banda larga, com estrutura orgânica reforçada e em estreita articulação com o nosso sistema”, resumiu Cabrita. O ministro elogiou ainda os bombeiros voluntários que são “a coluna vertebral” do sistema de Proteção Civil.