Governo lança nova campanha de combate à violência doméstica

Também hoje foi prometido pelo ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, nas comemorações da GNR do Dia Internacional para a Eliminação da Violência contra as Mulheres, que para o ano existirá uma base de dados comum sobre a Violência Doméstica e a presença de um elemento feminino em todos os postos da GNR para melhor lidar com o problema.De janeiro a novembro, foram assassinadas 30 mulheres em Portugal, e as tentativas de homicídio aumentaram de 24 para 43.A PSP sinalizou, este ano, cerca de 800 suspeitos da prática deste crime e elaborou mais de 32 mil Planos de Segurança Individual em contexto de violência doméstica.Até Outubro houve uma redução de seis por cento nos casos denunciados de violência doméstica.

O Ministro da Administração Interna diz que até essa data foram feitas 913 detenções.





Eduardo Cabrita explica que durante o confinamento houve menos queixas.