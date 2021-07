Governo lança primeiras Áreas Integradas de Gestão da Paisagem

O governo assina hoje os contratos de criação das primeiras 47 Áreas Integradas de Gestão da Paisagem, um instrumento anunciado no quadro da gestão do território em zonas agrícolas e florestais, com foco especial na biodiversidade e na prevenção de incêndios. Existirá um total de 60 Áreas Integradas, o que representa um investimento de mais de 200 milhões de euros, provenientes do Plano de Recuperação e Resisliência.