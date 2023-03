"Governo Mais Próximo" instala-se no Algarve

Após a primeira edição em 25 e 26 de janeiro passado, em Castelo Branco, os membros do executivo e o primeiro-ministro, António Costa, estarão durante dois dias no distrito de Faro, onde se vai reunir o Conselho de Ministros na quinta-feira.O programa inclui cerca de 60 ações distribuídas por todos os concelhos algarvios, além da reunião descentralizada do Conselho de Ministros.O executivo promete "visitas a projetos marcantes, ações associadas à implementação do Plano de Recuperação e Resiliência no distrito de Faro e reuniões de trabalho", afirmando estar assim a apostar no diálogo e a "procurar dar resposta aos desafios da região", segundo o programa divulgado.António Costa estará no lançamento da primeira pedra de 49 habitações no Bairro de Montenegro, em Faro, seguindo depois para a apresentação do estudo prévio do Metrobus, em Olhão, e para a inauguração da nova esquadra da PSP em Vila Real de Santo António e terminando o dia num jantar na capital algarvia.