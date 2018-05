Governo manifesta repúdio por agressões em Alcochete

15 Mai, 2018, 21:01 / atualizado em 15 Mai, 2018, 21:04 | País

Isabel Oneto foi a primeira a ter a palavra e garantiu que está a decorrer uma investigação, juntamente com o Ministério Público, para apurar todas as causas das agressões a jogadores e equipa técnica do Sporting.



A secretária de Estado Adjunta da Administração Interna declarou que espera que estas situações não se repitam e que será analisada a final da Taça de Portugal, no próximo domingo.