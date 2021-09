Governo não viabilizou o acesso ao Fundo de Transição Justa, diz CT da GALP de Matosinhos

A Comissão de Trabalhadores da GALP afirma que o governo português não acionou a aplicação do Fundo europeu de Transição Justa - como devia ter feito - no caso do encerramento da refinaria de Matosinhos.