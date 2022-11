Governo negoceia salários e carreiras com a administração pública

Segundo a convocatória do Ministério da Presidência, na reunião o Governo vai dar início ao processo negocial acordado em 24 de outubro, relativamente à matéria de valorização das carreiras.Na agenda de trabalhos consta a valorização das carreiras de técnico superior, de assistente técnico e das carreiras especiais revistas, de grau de complexidade 2, que estejam comprimidas pela base remuneratória da administração pública, como é o caso dos fiscais municipais ou dos guardas prisionais.Será ainda negociada a valorização da carreira de assistente operacional.A valorização das carreiras está prevista no acordo assinado, em 24 de outubro, entre o Governo e as estruturas sindicais da UGT, a Federação dos Sindicatos da Administração Pública (Fesap) e o Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado (STE).