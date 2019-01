Governo pede bom-senso na utilização da água

O Governo vai reunir em fevereiro, com as associações de regantes, para programar o ano agrícola em função da disponibilidade de água que existe.



Matos Fernandes admitiu que "haverá restrições" à agricultura e, por isso, será necessário planear e definir as transferências entre barragens.



Em termos gerais, o ministro considerou que não "haverá nenhum problema complexo de abastecimento de água às pessoas", sendo que o risco de seca é menor do que o ano passado. Prevê-se um fevereiro chuvoso e atualmente apenas 14 por cento do território está em seca fraca.





Nesta entrevista o ministro do Ambiente e da Transição Energética anunciou ainda que o despacho sobre a aplicação dos 400 milhões previstos para o Fundo Ambiental, em 2019, vai ser publicado no final do mês e prevê que uma parte seja afetado à retribuição dos serviços de ecossistema, nomeadamente a três experiências a realizar no Tejo Internacional, Serra do Açor e Serra de Monchique, com a substituição de eucaliptos por árvores autóctones.O ministro revelou que será possível financiar a substituição e em contratos de 20 anos, assegurar o diferencial de rendimento entre a produção de eucalipto e as novas espécies.Matos Fernandes, Ministro do Ambiente e da Transição Energética à Antena1 e Jornal de Negócios no programa Conversa Capital, uma entrevista de Rosário Lira (Antena 1) e Maria João Babo (Jornal de Negócios), para ouvir na íntegra este domingo depois do noticiário das 13h00.