Governo pede esclarecimentos adicionais sobre falhas em Pedrógão

De acordo com a edição desta terça-feira do “i”, o primeiro-ministro não ficou satisfeito com as conclusões dos relatórios que analisaram os procedimentos seguidos pelas autoridades durante o combate às chamas em Pedrógão Grande, Góis e Castanheira de Pera.



O jornal questionou o gabinete do primeiro-ministro, que esclareceu que foram pedidos alguns esclarecimentos adicionais e garantindo que as conclusões vão ser “divulgadas oportunamente à semelhança do que foi feito com os restantes documentos”.



O relatório e a auditoria foram pedidos há mais de um mês pela ministra da Administração Interna, depois de terem sido divulgadas as respostas à empresa responsável pelo SIRESP e à Secretaria Geral do MAI.



Ao Instituto das Telecomunicações cabe o estudo sobre o funcionamento do SIRESP, o sistema de comunicações usado por bombeiros e forças de segurança. O estudo passa pela análise de “eventuais constrangimentos” do sistema. A ministra solicitou a este Instituto que sejam apontadas “possíveis medidas que possam garantir que o SIRESP responde às necessidades para o qual foi criado”.



A Inspeção-Geral tem de avaliar o cumprimento por parte da Secretaria Geral das suas obrigações a nível da gestão, manutenção e fiscalização do SIRESP.