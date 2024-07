Governo pediu à IGAS auditoria sobre indicadores de resposta do INEM

Ana Paula Martins, que está a ser ouvida na Comissão Parlamentar de Saúde, respondia a perguntas dos deputados sobre se já tinha resultados da auditoria administrativa aberta ao INEM.

"Pensamos ser prudente, sensato e necessário, acima de tudo, juntar-lhe uma auditoria de natureza técnica, ou seja, uma bolsa de peritos técnicos que pudessem também olhar para os indicadores de resultado, nomeadamente de inoperabilidade, os indicadores de tempo de resposta tardia, mesmo em termos de transporte até ao hospital".

Em avaliação estará "tudo aquilo que os especialistas de emergência médica consideram que são indicadores de qualidade na emergência pré-hospitalar", explicou a governante.

A auditoria será feita e conduzida pela IGAS, "com bolsas de peritos das várias áreas".

O Ministério da Saúde anunciou no início do mês a realização de uma auditoria administrativa e financeira ao INEM e, na última audição no parlamento, a ministra explicou que pretende "perceber exatamente" vários processos, nomeadamente a contratação de helicópteros e ambulâncias e ajustes diretos no instituto.