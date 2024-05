Foto: Nuno Patrício - RTP

Perante as dificuldades previstas nas urgências, o Governo pediu aos hospitais para apresentarem as escalas para os próximos meses. Num cenário de falta de médicos, e com o Verão a aproximar-se, o Ministério da Saúde quer garantias de que as unidades do SNS estão preparadas, Rita Fernandes, para dar resposta às necessidades dos utentes.