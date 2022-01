Governo pediu parecer à PGR para saber se isolamento impede direito de voto

O Governo pediu um parecer à Procuradoria-Geral da República para saber se o isolamento impede o direito de voto. A revelação foi feita pelo Presidente da República no final da sessão do Infarmed. À RTP, o Executivo esclareceu que a pergunta abrange isolados e também infetados com covid-19.