Governo pode reavaliar Estatuto de Utilidade Turística dado por ex-secretária de Estado

Empresa que agora vai ser administradora.

O atual secretário de Estado, Nuno Fazenda, prometeu, também, depois, dar andamento a essa reapreciação.





O fiscalista Tiago Caiado Guerreiro explicou à Antena 1 que este o Estatuto Definitivo de Utilidade Turística dá vantagens fiscais, como isenção de IMT e imposto de selo é atribuído quando se considera que a empresa é uma mais valia para o desenvolvimento da região ou do país, porque é um projeto que tem vantagens públicas para o público em geral, superior à perda de receita.O fiscalista Tiago Caiado Guerreiro diz ainda que se não houver justificação o Governo retirar o Estatuto à empresa, Rita Marques deve, no mínimo, deixar a administração do grupo.O Estatuto foi concedido à empresa sobretudo por causa de um projeto que pretende transformar a zona histórica de Gaia. O World of Wines.