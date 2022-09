Governo português admite o risco de incumprimento dos contratos de gás natural assinados com Nigéria

DR

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, admite haver riscos de incumprimento por parte da Nigéria para o fornecimento de gás natural. Se houver problemas com a importação desta fonte de energia, isso vai refletir-se em preços mais caros.