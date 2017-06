Governo português diz que suspensão da Lusa, RTP E RDP em Bissau é atentado à liberdade de imprensa

RTP 30 Jun, 2017, 16:55 / atualizado em 30 Jun, 2017, 17:24 | País

Em comunicado enviado pelos Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Cultura, o Governo português "lamenta profundamente a ameaça de suspensão das atividades da RTP, da RDP e da Agência Lusa em Bissau" e considera que "este tipo de ultimatos é inaceitável, especialmente quando se trata de dois países ligados por laços tão estreitos, como Portugal e a Guiné-Bissau".

"Tal intenção constitui igualmente um atentado à liberdade de expressão e à liberdade de imprensa, princípios expressamente consagrados na Constituição da República da Guiné-Bissau e igualmente garantidos através dos compromissos internacionais que a Guiné-Bissau assumiu no plano multilateral, incluindo no âmbito das Nações Unidas e da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa", sublinha a nota do Governo português.

O documento recorda que: “as relações de cooperação entre Portugal e a Guiné-Bissau ao nível da Comunicação Social são baseadas no Acordo de Cooperação Técnica e de Intercâmbio no Domínio da Comunicação Social, assinado em 24 de fevereiro de 1979, que contempla essencialmente os domínios da assistência técnica, formação de quadros, produção e intercâmbio de informação e programas, e que foi complementado em 13 de outubro de 1987 por um Protocolo Adicional Relativo à Implantação da Televisão na República da Guiné-Bissau”.

“O Governo Português não exerce qualquer tipo de controlo editorial sobre a RTP, a RDP e a Agência LUSA, as quais atuam com a mesma independência, imparcialidade e profissionalismo em Bissau com que atuam em todos os países onde estão presentes”, frisa o comunicado do Ministérios dos Negócios Estrangeiros e da Cultura.

A nota refere ainda que Portugal “encetou desde o primeiro momento as medidas apropriadas no campo diplomático para reagir a esta situação. Entre outras medidas, o Embaixador da Guiné-Bissau foi já chamado ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, para lhe ser transmitida a gravidade do ocorrido”.Guiné Bissau alega caducidade do acordo

O ministro da Comunicação Social guineense anunciou hoje a suspensão das atividades da RTP, da RDP e da Agência Lusa na Guiné-Bissau, alegando a caducidade do acordo de cooperação no setor da comunicação social assinado entre Lisboa e Bissau.



Em conferência de imprensa, Vítor Pereira informou que a partir da meia-noite de hoje em Bissau (01h em Lisboa) ficam suspensas todas as atividades naquele país dos três órgãos portugueses até que o Governo de Lisboa abra negociações para a assinatura de um novo acordo.



O governante adiantou que caberá aos responsáveis dos três órgãos de comunicação social portugueses a gestão concreta dos recursos no terreno, mas deixou claro que "a decisão de suspensão das atividades é explícita".

A Guiné-Bissau tem vivido uma situação de crise institucional desde as últimas eleições, com um afastamento entre o partido vencedor das legislativas e o Presidente da República, também eleito.



O atual governo não tem o apoio do partido que ganhou as eleições com maioria absoluta e este impasse político tem levado vários países, entre os quais Portugal, e instituições internacionais a apelarem a um consenso.

C/Lusa