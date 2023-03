Governo português quer dialogar com funcionários consulares

"Não faz sentido greve a meio da negociação, mas não é isso que nos vai impedir de continuar o diálogo e em breve, muito brevemente, voltaremos às negociações que nunca foram interrompidas", disse Paulo Cafôfo em declarações à Lusa em Díli.

"Obviamente que há aqui um trabalho interno do Governo que tem de ser feito, entre o Ministério dos Negócios Estrangeiros, o Ministério das Finanças, a administração pública portuguesa. Nada foi parado e bloqueado, queremos valorizar estes nossos funcionários e é nisso que estamos apostados com as negociações com o sindicato e a que vamos dar continuidade", vincou.

O STCDE -- Sindicato dos Trabalhadores Consulares, das Missões Diplomáticas e dos Serviços Centrais do Ministério dos Negócios Estrangeiros convocou uma greve de 13 dias para o mês de abril.

A greve decorrerá nos dias 3 a 6, 10 a 13, 17 a 20 e 24 de abril nos postos consulares, missões diplomáticas e centros culturais do instituto Camões no estrangeiro.

A ausência de resposta da tutela à proposta sindical para a revisão das tabelas salariais, a não publicação de diplomas, como o novo mecanismo de correção cambial e a regulamentação dos trabalhadores do Camões, Instituto da Cooperação e da Língua no estrangeiro são alguns dos motivos da paralisação.

Cafôfo vincou que continua a acreditar "na negociação e no diálogo" e disse que o executivo iniciou as negociações para revisão das tabelas remuneratórias, que não são mexidas desde 2013, "porque tem vontade política de as alterar".

Na terça-feira a presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceânia das Comunidades Portuguesas, Rita Santos, disse que o órgão apoia "por unanimidade" a greve dos funcionários consulares.

Rita Santos disse que "os baixos salários" pagos pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros português têm levado "à falta de pessoal e à dificuldade de contratação de funcionários".

Também na Austrália "há necessidade de mais apoio, mais reforço para o serviço consular", disse a vice-presidente do Conselho Regional da Ásia e Oceânia das Comunidades Portuguesas, Sílvia Renda.

A conselheira, residente em Melbourne, apontou o caso da cidade de Perth, no sudeste da Austrália, onde os portugueses "têm de andar mais cinco horas de avião para obterem serviços consulares".