Governo prepara medidas de apoio social e económico

A reunião volta a realizar-se no Palácio da Ajuda. Recorde-se que desta quinta-feira transita a notícia de que foi criado um gabinete de crise integrado pelos ministros de Estado, da Administração Interna, da Defesa Nacional e das Infraestruturas.No âmbito das medidas já aprovadas ao abrigo do estado de emergência, em vigor desde as 00h00 de quinta-feira, para as actividades económicas o executivo já definiu como regra que os estabelecimentos com atendimento público devem encerrar, à exceção dos de bens essenciais "à vida do dia-a-dia", e que os restantes devem manter-se abertos.Já os estabelecimentos ligados à restauração "devem ser encerrados no seu atendimento público", mas o Governo incentiva a que se possam manter em funcionamento para serviços de entrega ao domicílio e `take-away´ (recolha na loja).





O Governo também anunciou, já esta seamana, medidas de apoio às empresas que garantem aumento de liquidez próximo dos 9.200 milhões de euros, dos quais 5.200 na área fiscal, 3.000 na de garantias e 1.000 na contributiva.



Ainda foi anunciado um conjunto de linhas de crédito, garantidas pelo Estado, que alavancam em 3.000 milhões de euros o crédito disponível para as empresas.





Obrigações de cidadania



Entre as medidas aprovadas na quinta-feira destaca-se o dever de "recolhimento domiciliário" para a generalidade da população, um "dever especial de proteção" para as pessoas "com mais de 70 anos ou com morbilidades" e o isolamento obrigatório apenas para doentes com Covid-19 ou que estejam sob vigilância ativa.

A reunião do Conselho de Ministros tem o início marcado para as 10h30.