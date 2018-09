Partilhar o artigo Governo prepara nova lei para permitir municipalização da SRU do Porto Imprimir o artigo Governo prepara nova lei para permitir municipalização da SRU do Porto Enviar por email o artigo Governo prepara nova lei para permitir municipalização da SRU do Porto Aumentar a fonte do artigo Governo prepara nova lei para permitir municipalização da SRU do Porto Diminuir a fonte do artigo Governo prepara nova lei para permitir municipalização da SRU do Porto Ouvir o artigo Governo prepara nova lei para permitir municipalização da SRU do Porto

Tópicos:

SRU,