Governo prolonga dispositivo de combate a fogos até 15 de novembro

RTP31 Out, 2017, 11:12 / atualizado em 31 Out, 2017, 11:29 | País

Em nota enviada à comunicação social, o Ministério da Administração Interna explica que esta decisão resulta “de condições meteorológicas adversas e da manutenção do risco elevado de incêndios florestais”.



O Executivo indica que ficarão assim disponíveis 35 meios aéreos de combate a incêndios que se encontram localizados em Águeda (distrito de Aveiro), Ourique (distrito de Beja), Braga e Fafe (distrito de Braga), Alfândega da Fé e Nogueira (distrito de Bragança) e Castelo Branco e Covilhã (distrito de Castelo Branco).



Continuarão ainda disponíveis meios aéreos em Cernache e Lousã (distrito de Coimbra), Loulé e Monchique (distrito de Faro), Guarda, Meda e Seia (distrito da Guarda), Pombal (distrito de Leiria), Portalegre (distrito de Portalegre), Baltar (distrito do Porto), Ferreira do Zêzere, Pernes e Sardoal (distrito de Santarém), Águas de Moura (distrito de Setúbal), Arcos de Valdevez (distrito de Viana do Castelo), Vidago e Vila Real (distrito de Vila Real), Armamar e Viseu (distrito de Viseu).



O Executivo prolonga também o “período de funcionamento de 72 postos de vigia da Rede Primária de Postos de Vigia”. “A GNR manterá as Equipas de Manutenção e Exploração de Informação Florestal (EMEIF) junto de cada Comando Distrital de Operações de Socorro”, explica ainda o comunicado.



Ao todo, Portugal fica com 6.957 operacionais mobilizados até 15 de novembro, entre os quais 3.100 bombeiros.