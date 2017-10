Governo prolonga período crítico de defesa da floresta até 15 de novembro

Lusa31 Out, 2017, 13:39 / atualizado em 31 Out, 2017, 14:06 | País

A prorrogação até 15 de novembro do período crítico no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios foi hoje publicada em Diário da República e é justificada pelas "circunstâncias meteorológicas excecionais".



"A provável ausência de precipitação significativa promoverá a manutenção dos índices de perigo de incêndio em valores superiores aos típicos para a presente altura", refere o despacho, assinado pelo secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas.



O Governo considera "prudente manter a adoção das medidas e ações especiais de prevenção de incêndios florestais, que decorrem durante o período crítico no âmbito do Sistema de Defesa da Floresta contra Incêndios".



Nesse sentido, nos espaços agrícolas e florestais continua a ser proibido, até 15 de novembro, fumar, fazer lume ou fogueiras, fazer queimadas e lançar foguetes e balões de mecha acesa, além de fumigar ou desinfestar apiários, salvo se os fumigadores estiverem equipados com dispositivos de retenção de faúlhas, e fazer circular tratores, máquinas e veículos de transporte pesados que não tenham extintor, sistema de retenção de faúlhas ou faíscas e tapa-chamas nos tubos de escape ou chaminés.



Esta é a terceira vez que o Governo prolonga o período crítico de incêndios, que inicialmente estava previsto para terminar a 30 de setembro.



Também hoje, o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, determinou o prolongamento do dispositivo de combate a incêndios florestais até 15 de novembro, na sequência das previsões meteorológicas adversas e da manutenção do risco elevado de incêndios florestais.



O prolongamento do dispositivo abrange 35 meios aéreos de combate a incêndios, o funcionamento de 72 postos de vigia da GNR e 6.957 operacionais, entre os quais 3.100 bombeiros, além de "patrulhamento ostensivo no terreno" por parte das Forças Armadas, em articulação com a GNR e a PSP.



A Guarda Nacional Republicana vai também manter as Equipas de Manutenção e Exploração de Informação Florestal (EMEIF) junto de cada Comando Distrital de Operações de Socorro.