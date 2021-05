Governo prolonga situação de calamidade

Também em situação de alerta estão Chamusca, Salvaterra de Magos, Tavira, Vale de Cambra, Vila do Bispo e Vila Nova de Paiva.



No novo mapa de risco há dois concelhos que recuam no desconfinamento: Arganil para a 2ª fase e Golegã para a 3ª fase.



Mantêm-se nas fases onde estão atualmente Montalegre e Odemira. Ou seja, estes dois concelhos ficam na 3ª fase do plano de desconfinamento.



Lamego avança e junta-se ao resto do país.



O Governo anunciou hoje também o prolongamento da situação de calamidade até 13 de junho.



Amanhã os especialistas apresentam uma nova proposta para o Plano de Desconfinamento face à evolução da pandemia no país.