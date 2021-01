Governo promete atenção a taxas de esforço dos hospitais

Em Coimbra, o governante sublinhou que "esta gestão é feita muitas vezes em tempo real".



As administrações de sete hospitais da Área Metropolitana de Lisboa criticam, num documento conjunto, a distribuição de doentes entre os hospitais da região e dizem que as unidades periféricas têm menor taxa de esforço do que as centrais.



Lacerda Sales foi também questionado sobre a situação vivida durante a última noite no Hospital de Amadora-Sintra, cuja rede de distribuição de oxigénio entrou em sobrecarga, o que levou à transferência de doentes para outras unidades.



"O Governo está em condições de garantir que fará sempre todos os esforços para que estas situações não voltem a repetir-se", redarguiu o secretário de Estado.



"O que se passou não foi nenhuma falta de oxigénio. O que se passou foi que entre mais de 300 doentes, cerca de 350, que estavam internados, mais de 150 estavam em ventilação não invasiva, que exige altos fluxos", explicou.