Governo promete novidades em breve sobre plano de contratação para setor dos registos

O debate temático marcado pelos sociais-democratas deveria ter arrancado às 09:00, mas começou com meia hora de atraso devido à ausência do Governo, que se terá devido a uma "falha de comunicação" sobre a hora excecional de início do plenário.

Ainda assim, o Governo fez-se representar não pela ministra Catarina Sarmento e Castro, mas pelo secretário de Estado Pedro Tavares, o que mereceu um pedido de esclarecimento por parte do líder parlamentar do PSD, Joaquim Miranda Sarmento, quanto aos motivos da ausência.

Na resposta, a ministra Adjunta e dos Assuntos Parlamentares pediu desculpa pelo atraso e vincou que o Governo que faz representar "por quem entende", acrescentando que a ministra não tinha hoje agenda para estar no parlamento.

Pelo PSD, a deputada Márcia Passos acusou o Governo de atribuir mais competência e mais trabalho aos profissionais de registos, mas sem lhes dar os necessários meios.

"Há mais de 20 anos que não existem novos recrutamentos de oficiais e de conservadores, os últimos concursos foram em 1996 e 1999", salientou, acusando o Governo de "evidente desinvestimento no setor dos registos".

Na resposta, o secretário de Estado contestou esta visão, apontando mais investimento no edificado, na modernização do setor informático e também nos recursos humanos.

Segundo Pedro Tavares, nos últimos dois anos entraram no Instituto dos Registos e do Notariado (IRN) 284 assistentes técnicos e 55 técnicos superiores, através de procedimentos concursais e em regime de mobilidade e está em curso, no quadro do Plano de Recuperação e Resiliência, "o recrutamento de 55 assistentes técnicos e 25 técnicos superiores, a que se somarão outros "cedidos através de acordos com diversos municípios".

"Está a ser avaliado, com as Finanças e com a Administração Pública, um plano plurianual de contratação nas carreiras especiais para conservadores de registos e oficiais de registos, à semelhança do que já fizemos na Polícia Judiciária", adiantou ainda.

Questionado durante o debate pela deputada do PAN Inês Sousa Real sobre a calendarização e o número desse reforço, Pedro Tavares disse apenas que o Governo espera "apresentar novidades num tempo muito curto no numero e dimensão plurianual de recrutamento".