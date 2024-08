No comunicado do Ministério da Administração Interna, que foi enviado às redações, não é indicada nenhuma data em concreto. O documento diz apenas que GNR e PSP vão receber em breve um aumento faseado de 300 euros.



O subsídio de risco será pago, através de um processamento extraordinário.



Abrange as quantias referente aos meses de julho e agosto. No próximo ano, o valor sobe para 350 euros e em 2026 passa a 400.