Governo propõe prorrogação do mandato de segundo comandante da Minusca

Reunido hoje, o Conselho de Ministros decidiu propor ao Presidente da República "a prorrogação do mandato do major-general Pedro Miguel Alves Gonçalves Soares para o cargo de `deputy force commander`" da Minusca, lê-se no comunicado divulgado.

A nomeação deste responsável pelo Governo português foi feita em junho do ano passado, sendo que Portugal integra a missão instalada na República Centro-Africana (RCA) desde 2017.

Em junho deste ano, a ministra dos Negócios Estrangeiros da RCA, Sylvie Baipo Temon, pediu uma maior capacitação da missão de paz da ONU no país para "diminuir as capacidades mortíferas dos grupos armados" -- entre os quais se contam os paramilitares da empresa russa Wagner.

E anunciou ter solicitado às Nações Unidas mais coordenação e colaboração nas investigações a denúncias de exploração e abuso sexual por parte de uma unidade militar tanzaniana da Minusca.

A missão foi alvo, há cerca de um mês, de um ataque de um grupo armado que resultou na morte de um `capacete azul` ruandês e de três dos assaltantes.

No ano passado a RCA registou a morte de quatro membros de missões de manutenção da paz da ONU, sendo que a Minusca é atualmente considerada a missão mais perigosa de África.

Os mais de 14 mil `capacetes azuis`, apoiados por três mil polícias, têm um mandato até novembro, mas a sua presença é cada vez mais contestada pela sociedade local e mesmo pelo próprio Governo, que abriu a porta à presença do grupo mercenário russo Wagner, tal como aconteceu no Mali.