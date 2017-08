Partilhar o artigo Governo propõe que os médicos com mais de 55 anos passem a fazer serviço de urgência Imprimir o artigo Governo propõe que os médicos com mais de 55 anos passem a fazer serviço de urgência Enviar por email o artigo Governo propõe que os médicos com mais de 55 anos passem a fazer serviço de urgência Aumentar a fonte do artigo Governo propõe que os médicos com mais de 55 anos passem a fazer serviço de urgência Diminuir a fonte do artigo Governo propõe que os médicos com mais de 55 anos passem a fazer serviço de urgência Ouvir o artigo Governo propõe que os médicos com mais de 55 anos passem a fazer serviço de urgência