Governo propõe-se preencher "vazio legal" para evitar legionella

08 Nov, 2017

O Governo anunciou esta quarta-feira que pretende preencher o “vazio legal” no licenciamento e exigências para as torres de refrigeração. No quadro atual, a legislação não impõe um calendário de prevenção da doença do legionário, indicando apenas algumas recomendações nacionais e internacionais.



Foi devido a esta ausência de legislação que que o Ministério Público não acusou as empresas responsáveis pelo surto de legionella em Vila Franca de Xira, ocorrido em 2014, que infetou quase 400 pessoas e provocou 12 vítimas mortais.



Durante a audição conjunta nas comissões do Orçamento e Finanças, de Economia, Inovação e Obras Públicas e de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, no âmbito da apreciação da proposta do Orçamento do Estado na especialidade, o ministro João Matos Fernandes esclareceu aos deputados como é que o Governo pretende colmatar a situação.



Auditorias periódicas

38 pessoas afetadas

As propostas surgem numa altura em que um novo surto da bactéria, detetado no último sábado no Hospital São Francisco Xavier, está a preocupar as autoridades de saúde, mas também o Ministério do Ambiente, que é responsável pelo controlo da qualidade do ar.Para o ministro, não houve falhas na fiscalização das torres de refrigeração da unidade hospitalar, mas sim na ausência de legislação e fiscalização para estes casos.Matos Fernandes, responsável pela pasta do Ambiente, refere que o Executivo pretende impor novas regras de concentrações mínimas de biocidas (por exemplo, cloro), que devem estar nos tanques de água que são utilizados com fim a refrigerar os edifícios.O ministro refere ainda o atual Governo pretende contrariar uma decisão do Governo anterior, que, considera, “simplificou excessivamente” as regras para a garantia da qualidade do ar interior.Matos Fernandes diz que as regras do executivo PSD/CDS-PP até podem ser “mais exigentes” no que diz respeito à qualidade do ar interior, mas que falham ao não impor qualquer regime sancionatório ou regras de auditoria."Tem que haver auditorias periódicas, tal como esse mesmo decreto-lei as impõe para a eficiência energética dos edifícios" a cada seis anos, salientou.O ministro refere que o Governo quer voltar a estabelecer essas auditorias e que, de acordo com a tipologia, dimensão ou uso dos edifícios, as mesmas poderão ocorrer mais frequentemente.Matos Fernandes adiantou ainda que as duas alterações deverão estar prontas para serem aprovadas já no início do próximo ano.Estas modificações vão de encontro com as advertências deixadas na terça-feira pela associação Zero, que lembrou a necessidade de impor novamente as inspeções preventivas e que são necessárias alterações à atual legislação sobre a qualidade do ar interior.Para a associação, existem “claras deficiências na qualidade do ar interior” e que a situação atual não prevê “uma adequada política de salvaguarda da saúde pública”.As novas sanções e a previsão de um controlo mais apertado nas torres de refrigeração surgem em pleno surto da doença dos legionários que afetou desde o início do mês o hospital de São Francisco Xavier, em Lisboa.Até agora estão confirmados 38 casos de legionella, com dois óbitos já registados e cinco doentes que continuam internados nos cuidados intensivos.Na terça-feira, o ministro da Saúde garantiu que o surto já entrou em fase de regressão, com a previsão de um número de casos progressivamente menor nos próximos dias.Em declarações à RTP, Adalberto Campos Fernandes assegurou aos portugueses que “podem confiar” na eficácia e segurança do Serviço Nacional de Saúde, admitindo no entanto que houve uma “falha técnica” a provocar a contaminação dos doentes.O ministro admitia que poderia vir a ser estudado um novo quadro jurídico e sancionatório de forma a evitar condições para a propagação deste tipo de bactérias.Também na terça-feira, o Ministério Público ordenou a abertura de um inquérito ao atual surto para o eventual apuramento de responsabilidades.Na sequência dessa decisão, a PSP interrompeu ontem à noite os velórios das duas vítimas mortais de forma a recolher os corpos para a realização das duas autópsias, entretanto concluídas.