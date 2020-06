Governo publica Plano Nacional de Gestão Integrada de Fogos Rurais

Prevê igualmente a limpeza de 1 milhão e 200 mil hectares de floresta.



De acordo com a agência para a gestão dos fogos rurais, 60 por cento do território esta vulnerável e é necessário atuar de modo coordenado.



Na sessão de apresentação do plano, ficou a saber-se que o Governo vai aumentar em oito por cento o valor pago aos bombeiros empenhados no combate aos fogos florestais. Passa de 50 para 54 euros por dia.