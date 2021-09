Governo quer abrir três novos cursos de medicina até 2023

Em entrevista ao Diário de Notícias, o ministro do Ensino Superior Manuel Heitor diz que as novas escolas vão ser em Aveiro, Vila Real e Évora. A Ordem dos Médicos mostra-se muito relutante e diz que falta massa crítica para mais cursos de medicina. O Conselho das Escolas Médicas Portuguesas está contra. Diz mesmo que as informações do ministro não são rigorosas.