Governo quer alargar licença de parentalidade

A proposta foi apresentada na reunião de concertação social pelo ministro adjunto, Eduardo Cabrita.



No entanto, este alargamento do período obrigatório da licença do pai será acompanhado por uma diminuição, também em cinco dias, do período facultativo, pelo que a duração da licença de parentalidade global do pai se manterá nos 25 dias úteis.



Atualmente a licença de parentalidade do pai é de 15 dias úteis, que são obrigatórios, a que acresce um período facultativo de 10 dias úteis.



De acordo com o documento que o ministro Adjunto, Eduardo Cabrita, entregou na quinta-feira aos parceiros sociais na reunião da Concertação Social, a licença de gozo obrigatório do pai passa a ser de 20 dias úteis e o período facultativo é reduzido e passa a ser de cinco dias úteis.



Na prática, com a proposta do Governo, a licença parental continuará a ser de 25 dias se forem somados os dois períodos (o obrigatório e o facultativo).



A diferença é que o período obrigatório passará a ter cinco dias a mais e o período facultativo passará a ter cinco dias a menos.