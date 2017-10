Governo quer assumir 54% do capital do SIRESP

RTP23 Out, 2017, 17:24 / atualizado em 23 Out, 2017, 18:12 | País

“Estão a decorrer trabalhos que visam a reestruturação da estrutura acionista de modo a que o Estado tenha uma palavra decisiva na gestão da empresa SIRESP, SA que passa por assumirmos 54 por cento do capital social do SIRESP”, afirmou o sucessor de Constança Urbano de Sousa.

Primeira iniciativa como MAI

No passado sábado, o Governo tinha anunciado que tomaria posição acionista no SIRESP, a rede de emergência e segurança que se tornou conhecida pelos vários problemas que apresentou durante a época de incêndios. O ministro Pedro Marques tinha mesmo indicado que o Estado iria ter agora uma mera posição acionista mas que poderia, no futuro, chegar a ter uma “posição de controlo da empresa”.O ministro do Planeamento e Infraestruturas tinha ainda explicado que o investimento no SIRESP é feito através da conversão de créditos das empresas Datacomp e Galilei e vai permitir ao Estado aumentar a sua influência ao nível da gestão da empresa.O Conselho de Ministros extraordinário de sábado decidiu ainda que o Governo irá reforçar os meios do SIRESP. Serão adquiridos mais quatro estações móveis com ligação satélite para reforçar as comunicações quando há interrupções de rede. Ou seja, o SIRESP terá duas vezes mais estações móveis do que tem atualmente.As declarações de Eduardo Cabrita foram proferidas esta segunda-feira. O ministro da Administração Interna marcou presença na celebração do Dia da Unidade de Controlo Costeiro da Guarda Nacional Republicana, naquela que foi a sua primeira intervenção pública depois de ter assumido o cargo de Constança Urbano de Sousa.Eduardo Cabrita homenageou todos os bombeiros, membros das forças de segurança e das Forças Armadas que têm prestado "esforço solidário" no combate aos incêndios. O governante recordou que a GNR "teve e terá, no futuro, um papel determinante neste esforço quer de prevenção, quer de combate".Na sequência do Conselho de Ministros extraordinário do último fim de semana, Eduardo Cabrita recordou que haverá reforço de meios e que a Autoridade Nacional de Proteção Civil será reestruturada, com uma estrutura e dirigentes escolhidos por concurso.O Governo decidiu também duplicar os meios aéreos disponíveis até ao final do mês. No fim de semana, o Executivo decidiu ainda que a gestão dos meios aéreos passará no futuro a ser feita pela Força Aérea.