Governo quer cadastro em "zona piloto" atingida pelos fogos

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

"O cadastro é uma prioridade absoluta para o país", declarou Eduardo Cabrita aos jornalistas, no final de uma reunião com representantes de sete municípios atingidos pelos fogos mais recentes: Pampilhosa da Serra, Góis, Castanheira de Pera, Pedrógão Grande, Figueiró dos Vinhos, Penela e Sertã.



No final do encontro, nos Paços do Concelho da Castanheira de Pera, o ministro disse que estes concelhos irão integrar uma "zona piloto" para a realização do cadastro conjunto, tendo em vista o reordenamento florestal da região afetada, que abrange territórios dos distritos de Leiria, Coimbra e Castelo Branco.