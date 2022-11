Governo quer concentrar serviços de urgência em todo o país

Medida deve começar pela Região de Lisboa e Vale do Tejo e já no primeiro trimestre do próximo ano. Trata-se de estender ao país o modelo foi lançado há mais de dez anos na região norte, por Fernando Araújo, que é agora o diretor executivo do SNS. A ideia abrange perto de uma dezena de especialidades.